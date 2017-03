“El automovilismo es lo que es,  gracias a 15 años de trabajo”: Memo Rojas Jr.

Memo Rojas Jr. es uno de los mejores pilotos veteranos con los que cuenta nuestro país, se formó en las entrañas de la Escudería Telmex y este año su nombre podría recuperar el protagonismo que mantuvo en la Grand Am, donde consiguió cuatro títulos de campeón.

Ahora, por segundo año consecutivo, Rojas correrá en Europa en la European Le Mans Series con el equipo DragonSpeed G Drive y, en una entrevista con Publisport, señaló las cosas que vienen para este año.

Comenzaste bien el año con la confirmación de que por segundo año consecutivo participarás en la European Le Mans Series.

— Contento de regresar a las pistas este 2017, ahora con un nuevo equipo, en este caso con DragonSpeed G Drive, con el cual creo que vamos a tener una buena oportunidad de pelear por el título. Esta será mi segunda temporada en Europa, con un año de aprendizaje donde conocí las pistas.

Es muy positivo llegar a un equipo que sabe lo que es subir al podio, ¿se ve cerca el triunfo?

— Exacto, esa es la combinación que creo que pinta para que sea buena. Obviamente hay ansiedad de ver cómo va a estar la competencia este año, desconocemos todavía qué traen los demás equipos, pero vamos a hacer la tarea de nuestra parte, para llegar mejor preparados.

¿Ya saben quién será el tercer piloto del equipo DragonSpeed G Drive?

— No. Todavía están por confirmar, prácticamente se sabe, pero lo vamos a confirmar muy pronto.

¿Por qué traes un vendaje en la mano?

— Me caí de la bici. Me esguince, nada grave, en esta semana queda todo listo. Afortunadamente las prácticas son en siete semanas, entonces no debe haber problema.

Hace unos días Escudería Telmex cumplió 15 años, ¿cuál es tu sentir de la casa que te abrió las puertas?

— Celebro y felicito junto con mi escudería, estos 15 años. A mucha honra puedo decir que soy el único piloto de esa generación que sigue activo, 15 años se dice fácil, son muchos años de triunfos, de derrotas, de tropiezos y lo que sí es que ha sido un programa que le ha dado mucho al automovilismo, comandado por el licenciado Carlos Slim Domit y me atrevo a decir que el automovilismo mexicano está donde está en gran parte al esfuerzo de Escudería Telmex. Estoy muy contento de ser testigo de este desarrollo y del desarrollo de muchos compañeros como Checo Pérez, que desde que entró a la escudería desde chiquito lo conocí y lo vi.

¿Cómo vez al automovilsmo este 2017?

— Es que los procesos toman tiempo, uno no puede venir a invertir en el automovilismo un día y esperar al siguiente año campeonatos del mundo, toma tiempo y se están cosechando esos triunfos. El 2017 en mi caso pinta bien, voy a estar en Europa; Checo sigue en Fórmula 1; por ahí Esteban Gutiérrez desafortunadamente no pudo seguir en la F1, al parecer correrá en la Fórmula E.

¿Qué piensas de que Esteban Gutiérrez correrá en la Fórmula E?

— Bien. Es una buena opción para Esteban, obviamente debe ser difícil dejar la Fórmula 1, por algo es la máxima categoría y hay muy pocos asientos disponibles y desafortunadamente no tuvo la mejor de las temporadas el año pasado. Es frío este deporte, si das resultados, estás, si no, no. Esteban es un gran piloto, yo creo que va a poder reponerse, hay muchas categorías en el mundo igual de buenas que la Fórmula 1.

¿Cómo defines tu carrera dentro del automovilismo?

— Siempre he dicho que soy una persona perseverante no me achico, no me agacho y cuando me tropiezo me levanto. He pasado momentos difíciles en mi carrera, quizá esos momentos no los conoce la gente, pero me he sabido levantar y gracias a esa perseverancia me ha llevado a donde estoy.

#LasRapiditas de Memo Rojas Jr.