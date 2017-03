“Llegaré a Wrestlemania 33 más fuerte que nunca”: The Miz

Se acerca la fecha para el evento 33 de Wrestlemania. El próximo 2 de abril las grandes estrellas de WWE se darán cita en Orlando, Florida para el máximo evento de la empresa.

Y uno de los gladiadores que no se lo perderá será The Miz, quien afirmó que llegará más fuerte que nunca al Citrus Bowl.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de WrestleMania?

Son tantos… Desde pequeño quedaba con mis amigos para verlo, recuerdo la entrada del Último Guerrero en WrestleMania y aún me estremezco, él es de mis favoritos, y también recuerdo a The Rock y a Steve Austin…

Pero mi mejor recuerdo es cuando estuve ahí y pude vivir lo que ellos vivieron en WrestleMania 27. Fue un momento muy especial porque los 10 amigos con los que solía verlo como fan, estaban ahí apoyándome… Y es que antes de convertirme en luchador y Superestrella yo fui un fan y lo sigo siendo!

¿Te gustaría volver a enfrentarte a John Cena en el Main Event de WrestleMania 33?

Claro, lo derroté en WM 27 y lo volvería a hacer otra vez. Pero aún no sé qué me depara este año WM, ni yo ni nadie. Pero lo que sí sé es que será un evento espectacular. Como cada año, batiremos récords, y además este año tenemos dos marchas con un talento espectacular.

¿Qué diferencia a WrestleMania del resto de eventos deportivos como el SuperBowl o Champions league?

El talento, la historia, el drama, la comedia… WrestleMania es una combinación de cosas y hay un poco para cualquier persona en el mundo. Es un evento increíble donde la gente puede interactuar y enviar esa vibra a las Superestrellas que es mágico y único. Por ejemplo, en un uno-contra-uno en WrestleMania, tu desde el ring sientes la electricidad de la gente que te motiva a ser mejor y a darlo todo y es gracias a los fans. Ellos son los que hacen de WrestleMania el mayor evento.

¿Qué prefieres, estar en el main event de WM o tener un cara-a-cara contra Daniel Bryan?

Siempre, un main event en WM, es donde The Miz pertenece.

¿Por qué ese resentimiento con Daniel Bryan?

Él puede que no se acuerde pero yo le ayudé a ser quién fue y él nunca me lo agradeció y de ahí surge nuestra rivalidad. Pero hoy, aunque no me guste, tengo que respetarlo porque es mi Gerente General en SmackDown Live.

¿Pero te ríes de Daniel Bryan y lo imitas en SmackDown?

Él me llamó “blandengue” en Talking Smack y mi respuesta fue reírme de él. Le demostré en el ring que soy mejor que él y que hago sus movimientos aún mejor que él.

¿Quién es The Miz?

Yo soy el tipo, soy el Ultimate Dog aunque la gente no me lo reconozca.

¿Cuál ha sido tu combate preferido en toda tu carrera?

Te podría decir que todos pero el main event en WrestleMania 27 contra John cena es icónico y después de eso, cualquier lucha por el Título Intercontinental contra Dolph Ziggler, creo que lo dimos todo y más!

Desde que The Miz entró en SmackDown Live, ¿parece que ha sido un buen año?

Todos los años han sido buenos para mí, lo que pasa es que este año tengo más horas de show y la gente me ve más en SmackDown.

¿Qué significa el Campeonato Intercontinental para The Miz?

Desde pequeño crecí siendo fan del último Guerrero y de Shawn Michaels, quería ser como ellos y conseguir algún día el prestigioso título que lucían mis ídolos. Por eso yo me propuse volver a rendir honor al título, elevarlo y dotarlo del prestigio que se merecía y asó lo hice.

Hay mucha gente que dice que SmackDown Live es mejor que RAW, ¿qué opinas?

Por supuesto, claro que lo es, la gente tiene razón. Parecía que RAW era el hermano mayor y que era mejor, pero el talento de SmackDown es increíble y en menos de un año lo hemos demostrado. Tenemos a gente como baron crbin que te levanta un combate siempre o a AJ Styles, que parece que lleve en WWE toda la vida pero sólo lleva 1 año y es impresionante lo que ha logrado.

¿Por qué la gente odia a The Miz?

Hay gente que puede decir que soy ególatra y soberbio, y es así, así soy. Pero ese odio que la gente me tiene es lo que me mueve cada día y me motiva para ser mejor y demostrarles lo que valgo. Así lo utilizo yo y llegaré a WrestleMania 33 más fuerte que nunca.

¿Te gustaría ganar el Campeonato Mundial de WWE?

Sí, estaría loco sino lo quisiese. Es el máximo reconocimiento y sí, quiero ganarlo una y un millón de veces!

¿Cuál es el futuro de The Miz?

De momento WrestleMania 33. Vivo al día, no planeo peor sí quiero ser recordado como el mejor y que en un futuro la gente quiera ser como yo, me imiten y hablen de mis hazañas por años.

¿Es posible ser Fan y Superestrella de WWE?

Sí, pero siempre seré fan, hasta que me muera.

¿Te gustaría estar en el roster de RAW?

Donde yo esté será el mejor show siempre. Así que sí, no e importaría irme a RAW.

¿Qué tal llevan el trabajo y el amor Maryse y The Miz?

Es genial! Viajo, trabajo y me divierto con mi persona favorita. Ella me apoya, me da confianza, me hace ser mejor persona y mejor luchador y espero aportarle lo mismo a ella.

¿The Miz da consejos a los nuevos talentos de WWE?

A quien viene a preguntarme sí. Yo siempre les recomiendo que piensen en quién son ellos como persona y quién quieren ser en WWE. Eso les ayuda a focalizar y a trazar sus objetivos.