Golfista del World Golf Championship sufre problemas estomacales

Rory McIlroy se encuentra en nuestro país compitiendo en el World Golf Championship, que se lleva a cabo en el Club de Golf Chapultepec del 2 al 5 de marzo, pero tras haber cenado en un local de la CDMX, la comida no le cayó muy bien que digamos y así enfrentó la primera fecha del torneo.

“Realmente no quiero decirte lo que estoy sintiendo ahora. Definitivamente estoy un poco débil. No he comido nada desde el desayuno, así que estoy un poco débil”, señaló McIlroy al periódico The Guardian.

Pese a que desconoce que fue lo que haya provocado dicho malestar, McIlroy, sólo señaló que salió a cenar junto a su prometida y padres, pero sólo fue él quien se sintió mal.

“Ojalá sea cosa de un día, pasará y me levantaré sintiéndome mejor mañana”, señaló el norirlandé, quien en 2015 le ocurrió la misma situación, pero en China.

