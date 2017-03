Durante gestión de Javier Duarte en Veracruz se becó a ¡deportistas fallecidos!

De acuerdo con información del diario Cancha, que tiene en su poder documentos de la contraloría interna y auditoría del primer año de revisión de 2015 a 2016, por lo menos cinco deportistas veracruzanos ya fallecidos cobraban becas en el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) durante la gestión del hoy prófugo Javier Duarte

El exbeisbolista Ramón Arano, el exbasquetbolista en silla de ruedas José Pérez Ñeco, Guillermo Carrillo, Arturo Bedolla y Pilar Pérez Domínguez, pertenecientes a distintas disciplinas, fueron becados con cantidades que oscilaron entre los mil 500 y 3 mil pesos mensuales, aun cuando ya habían muerto.

Arano y Ñeco fallecieron en 2012 y 2014 respectivamente y obtuvieron estímulos contemplados en los documentos de contraloría interna y auditoría como “becas deportivas” desde 2004, y estos fueron cobrados hasta inicios de este año.

Sus respectivas asociaciones dieron de baja a los atletas fallecidos; sin embargo, seguían activos financieramente en el IVD.

Todavía no se sabe quiénes cobraron a nombre de ellos una vez que murieron; situación que es investigada actualmente para deslindar responsabilidades.

No se contaba con un sistema de verificación de identidad puesto que las tarjetas a las que se les depositaba el dinero no eran personalizadas y solamente se cobraba por cajero, no por ventanilla, como actualmente se realiza desde noviembre gracias a una reciente disposición de la nueva gestión de María de los Ángeles Ortiz en el IVD.

Año con año los atletas se deben presentar en el Instituto con credencial del INE, acta de nacimiento y comprobante de domicilio para poder renovar sus apoyos que forman parte del Programa de Becas, Estímulos y Reconocimientos del IVD.

Hay que destacar que durante la administración de Duarte, los directores en el IVD fueron Rafael Reyes Cuenca (2010-2013), Carlos Sosa Ahumada (2013-2016) y Fátima del Ángel Palacios (marzo de 2016-noviembre de 2016).