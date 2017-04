Ben Roethlisberger no se retira y regresará a jugar con Steelers la próxima campaña

El quarterback Ben Roethlisberger, de los Steelers de Pittsburgh, no está del todo listo para retirarse.

Roethlisberger anunció este viernes a través de su cuenta de Twitter que informó a los Steelers que planea jugar la temporada de 2017.

“Informé al equipo que estoy ansioso por mi 14ta temporada”, publicó Roethlisberger. “A la Nación Steeler le daré el máximo”.

El quarterback, que ha ganado dos Super Bowls y que el mes pasado cumplió 35 años, insinuó tras la derrota de Pittsburgh ante Nueva Inglaterra en el juego por el campeonato de la Conferencia Americana que necesitaba evaluar su situación antes de comprometerse a regresar.

Si bien todos, desde el entrenador Mike Tomlin al gerente general Kevin Colbert al presidente del equipo Art Rooney II, creían que Roethlisberger volvería, el quarterback no anunció nada hasta el viernes.

La directiva se mantuvo tranquila mientras Roethlisberger sopesaba sus opciones. Pittsburgh recontrató a su suplente Landry Jones y recibió a Patrick Mahomes y a Josh Dobbs en visitas previas al draft, pero aparte de eso asumió que el líder histórico de la franquicia en todas las categorías importantes para un quarterback estaría de regreso.

“Como organización, esperábamos que Ben volviera este año”, declaró Tomlin el viernes en un comunicado publicado en el portal del equipo. “Ben y yo hemos tenido muchas conversaciones, y comprendo que en este punto de su carrera va a tener que pensar sobre su futuro a largo plazo. No hay duda de que Ben desea ganar campeonatos con los Steelers de Pittsburgh, y todos sabemos que hará todo lo posible para guiar al equipo a cumplir esa meta”.

La temporada pasada, Roethlisberger lanzó para 3,819 yardas y 29 touchdowns con Pittsburgh, que terminó con récord de 11-5 y se llevó el título de la División Norte de la Americana por segunda ocasión en tres años.

Informed the team I am looking forward to my 14th season. Steeler Nation will get my absolute best! — Ben.

— BigBen7.com (@_BigBen7) April 7, 2017