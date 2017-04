“¡Está cabr… que mi hijo siga mis pasos!”: Julio César Chávez

A un mes de que se dé la pelea esperada entre Julio César Chávez Jr. y el “Canelo”, el “César del Boxeo” señaló que está más que complicado que su hijo pueda seguir sus pasos en el pugilismo profesional y ningún mexicano está cerca de compararse con él.

“Seguir mis pasos míos va a estar cabrón, yo creo que ningún peleador mexicano. Siempre han criticado a mi hijo, que no se parece a mí, que no trae nada de lo mío. ¡Digan otro mexicano que me llegue!, ¿a ver?, digan otro mexicano. Siempre critican a mi hijo y dicen que no trae mis genes, que no es igual que yo, pero digan otro mexicano que me llegue”, dijo.

Por otra parte, reveló que Julio Jr. fue quien pidió a Nacho Beristáin para entrenar al cien por ciento, algo que lo sorprendió.

“Yo no lo rescaté, él me lo pidió, me dijo: ‘papá, quiero a don Nacho Beristáin para que me entrene’ y le dije: ‘¿a Nacho Beristáin, si siempre te ha tirado chingadazos, siempre te ha criticado mucho?’, ‘pues por eso lo quiero, con él no me voy a andar con chingaderas y voy a entrenar bien"”, contó.

