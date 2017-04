Tony Romo firma contrato con los Mavericks de Dallas

Tony Romo, ex QB de los Dallas Cowboys recibió un contrato simbólico de los Mavericks de Dallas para ser parte del equipo este martes en el último partido de temporada en casa, contra los Denver Nuggets.

La noticia fue dada por el propio entrenador de los Mavs, Rick Carlisle. “Les puedo decir, que Tony va a un día completo de preparación para un juego en la NBA. Para nosotros es una gran manera de quitarnos la gorra frente a Tony, lo que ha significado para nosotros y el gran apoyo que ha dado a los Mavericks“, declaró en un programa de radio.

Romo jugó basquetbol en su época de preparatoria.

First look at @tonyromo in a Mavs uniform and in the locker room! Make sure you tune in on TXA21 at 7PM tonight! pic.twitter.com/aIdN95zwOr

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 11, 2017