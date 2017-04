Muere hermana de Isaiah Thomas en accidente automovilístico

La hermana del astro de la NBA, Isaiah Thomas, murió este sábado en un accidente automovilístico.

Chyna J. Thomas, de 22 años, perdió la vida en el percance acaecido a las 5 de la mañana en la autopista Interestatal 5, en la localidad de Federal Way, dijo la Patrulla Estatal del estado de Washington.

Chyna J. Thomas no llevaba puesto el cinturón de seguridad, agregó.

Isaiah Thomas es el armador de los Celtics de Boston y es su máximo anotador. Oriundo de Tacoma, Thomas jugó con la secundaria Curtis y la Universidad de Washington.

“Nos entristece terriblemente la trágica pérdida de Chyna Thomas”, dijeron los Celtics en un comunicado.

“Los pensamientos y oraciones de toda la organización de los Celtics están con Isaiah y su familia”, añadió.

Los Celtics comienzan el domingo en Boston su serie contra los Bulls de Chicago en los playoffs de la NBA.

— Boston Celtics (@celtics) April 16, 2017