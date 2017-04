Isaiah Thomas jugará con Celtics el segundo juego de la serie antes del funeral de su hermana

Isaiah Thomas planea jugar con los Celtics este martes en el segundo partido de la serie ante los Bulls de Chicago, luego viajará al estado de Washington para reunirse con su familia y ayudar con los preparativos del funeral de su hermana, informó el técnico de Boston, Brad Stevens.

Thomas acudió a la sesión de análisis de video el lunes, pero no habló con los medios. Stevens dijo que después del funeral de la hermana de Thomas, el base estrella pretende reincorporarse al equipo el viernes para el tercer encuentro de la serie, en Chicago. El entrenador agregó que todos los planes están sujetos a cambios dependiendo completamente de la decisión de Thomas.

Chyna Thomas murió el sábado en un accidente automovilístico en las afueras de Tacoma, Washington. No ha sido anunciada la fecha para el funeral, y Stevens indicó que la organización de los Celtics acudirá.

Boston perdió el lunes 106-102 el primer juego de la serie a ganar cuatro de siete.

Isaiah Thomas during pregame warmups just one day after his sister's tragic death 😢 pic.twitter.com/ujPgmvYVG4

— NO CHILL SPORTS (@NoChiIlSports) April 16, 2017