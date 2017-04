De luchadora a boxeadora, la transformación de Sexy Star

Sexy Star ha decidido darle un giro a su exitosa carrera como luchadora y ahora quiere probar las mieles del triunfo ¡como boxeadora!

Este sábado 22 de abril, Dulce García subirá al cuadrilátero pero con guantes de boxeo puestos para enfrentar a Yaneli Hernández, en lo que será su debut profesional en este duro deporte.

“El personaje que tenía en la lucha libre era muy odiado por sus actitudes, afortunadamente la gente sabe que es un personaje y yo sólo he recibido buenas vibras, sé que el boxeo es serio y enfrento esta pelea con mucho compromiso y con una gran preparación que se nota en mi físico“, señaló la bella atleta que utilizará el seudónimo de “Sexy”.

Para nada será una improvisada, pues fue su esposo, el tres veces campeón mundial Jhonny González, quien trabajó con ella para ponerla a punto en este compromiso.

“Tengo el gran honor de tener a mi lado a un gran campeón, que ha sido muy exigente, pues quiere verme triunfar; algunas veces se quiso subir a moverme porque yo no soy una maestra del boxeo como lo es él, pero hice un gran esfuerzo por aprender mucho, enfrente tendré una rival con mucha experiencia pero no me asusta porque quiero demostrar que tengo lo necesario para sobresalir en el boxeo”.

-¿Qué buscas dentro del pugilismo?

“Mi objetivo no es tanto una persona, para mí es un título, un campeonato y dejar huella y demostrar el por qué soy quien soy en la lucha y porque he llegado hasta donde he llegado, soy una mujer muy disciplinada con todo lo que hago y esta no va a ser la excepción”.

“Sexy” Dulce se imagina campeona de lucha libre y boxeo, algo muy difícil de lograr pero no imposible.

“Hay una historia que no fue de lucha a box sino de lucha a MMA que es Holly Holm, la verdad es que yo a esas mujeres las admiro tanto, me encantaría ser parte de la historia, ahorita ya soy parte de la historia de la lucha libre a nivel mundial pero me gustaría ser parte de las mujeres que cambiaron de deporte hacía otro deporte y lograron algo”.

-¿Dejarás de lado la lucha libre para dedicarte de lleno al boxeo?

“La verdad yo no he dejado la lucha, no he descartado seguir en esto, a mí me costó muchísimo ser quien soy en ese deporte, es algo que ya es mi oxígeno, que respiro día a día, es algo que decidí hacer en la mejor etapa de mi carrera de lucha, fue difícil quitarme la máscara pero tenía que ser así para poder cumplir este sueño”.

-¿Cuál será tu estilo para boxear?

“Es mejor ser boxeadora estilista, esperar el momento en que el rival cometa un error, si se puede en ese momento terminar la pelea pronto con un nocaut”.

-¿Estás nerviosa por tu debut?

“Si hay nervios, la verdad creo que ni cuando las primeras veces que subí a la lucha sentí lo que estoy sintiendo ahorita, lo estoy disfrutando, estoy consciente y ya nada más estamos esperando el día, ya quiero pelear, ya quiero tirar golpes”.

-¿Te gustaría retar a la campeona Mariana “Barby” Juárez?

“Ahorita ella es la campeona, obviamente para eso faltan quizá muchos años, ella tiene toda una vida pero nada es imposible, aquí estamos ella sigue todavía muy vigente, muy fuerte, no sabemos que pueda pasar el día de mañana”.

Dulce “Sexy” García se presentará en la pelea de respaldo de la función que encabezan Ibeth “La Roca” Zamora y Esmeralda “La Joya” Moreno en Metepec, Estado de México, quienes pelearán por el título mundial de peso minimosca del CMB y el pase a la gran final por el Cinturón Diamante del mismo organismo.