FOTO: Salma Hayek presume “coqueto” encuentro con Roger Federer

I was so lucky to be seated next to #rogerfederer last night at the #metball he is very nice and so funny when he is not playing #tennis Que suerte que me tocó sentarme a lado de Roger Federer me hizo reír todo la noche. Tan serio que se ve cuando juega tennis 🎾 #switzerland #nyc

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on May 2, 2017 at 5:49am PDT