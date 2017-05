LeBron James se mete en lío con cervecera por amagar con dar un trago

LeBron James se ha metido en un pequeño lío por agarrar una botella de cerveza.

El lunes, en broma, el astro de los Cavaliers le quitó una botella a una camarera durante el tercer cuarto del partido de Cleveland contra los Raptors de Toronto por los playoffs, y se tentó con darle un sorbo antes de devolverla. El episodio se hizo viral en las redes sociales y James dijo en tono jocoso que no es fanático de beber cerveza y que hubiera dado el sorbo si hubiera un vino tinto.

Pero James ha tenido que salir al paso junto a su agente y abogados porque la compañía cervecera Great Lake Brewing ha querido aprovechar el uso de su imagen con la botella.

El martes, la cervecera retuiteó un foto de James con la Dortmunder Gold, su cerveza de referencia, con la frase en inglés: “G.O.A.T. with G.O.L.D.” El primer juego de iniciales significa el “más grande de todos los tiempos”.

James declaró a Cleveland.com que la cervecera “quiere beneficiarse a costa de mi imagen”. James tampoco olvida que la cervecera produjo y vendió una cerveza amarga con el nombre “Quitness” (por desertor) cuando decidió irse de Cleveland para jugar con Miami al declararse agente libre en 2010.

El portavoz de James declinó formular comentarios.

Un mensaje de voz dejado a la portavoz de la cervecera no recibió respuesta inmediata.

LeBron James just misses the layup and considered taking sip of a Cavs fan's beer courtside 😂😂 pic.twitter.com/giXrkAAyuk

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) May 2, 2017