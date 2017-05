Mujer es impactada por bala perdida en partido de Cardenales

Una mujer fue impactada por una bala perdida mientras estaba en las gradas del Busch Stadium durante un partido de los Cardenales de San Luis.

La policía dijo que la mujer, de 34 años, estaba dentro del estadio para el partido del martes contra los Cerveceros de Milwaukee cuando sintió dolor en un brazo. Acudió a una enfermería para recibir tratamiento, y después las autoridades encontraron una bala cerca de su asiento.

Las autoridades creen que la bala provenía de afuera del estadio.

Los Cardenales señalaron el miércoles en un comunicado que la organización está aliviada de que no hubo heridos graves.

Cardinals release a statement regarding the fan injured at the game last night. #STLCards pic.twitter.com/z4A2zvZu71

— Easton Leonard (@The_Easton) May 3, 2017