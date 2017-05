FOTO: De modelo a boxeadora; sufre bullying de sus rivales debido a su belleza

La colombiana Mónica Henao llegó al boxeo de casualidad debido a que buscaba bajar de peso tras su embarazo, pero el deporte de los puños se convirtió en su pasión, mismo que supo combinar con el modelaje.

A sus 29 años Henao decidió dar el salto al boxeo profesional desde hace poco más de una año, de la mano de su entrenador y pareja James.

Aunque el camino de Mónica arriba del ring no ha sido fácil, ya que sus rivales no la bajan de “modelito” o “princesa”, no hace caso a los comentarios.

“Nadie daba nada por mí, me veían muy flaquita, sin músculo, pero yo no puedo desarrollar mucha masa muscular ni levantar muchas pesas porque tengo que compaginarlo con mi carrera como modelo.

Hay gente que piensa que yo solo quería un ratito de fama en mi carrera como modelo. Yo no hago caso a los comentarios, creo que cada uno tiene que luchar por sus sueños y abandonar los estereotipos”, señaló la colombiana, quien vive en Panamá desde hace 10 años.

Para este 2017 tiene programado cinco combates el primero será el 21 de julio en Barranquilla, Colombia y en un futuro no habría que descartarla para verla en una función o contra una mexicana, pues reconoce que nuestro país es cuna del boxeo.

“En Latinoamérica el boxeo femenino está full, especialmente en México, allí desayunan, almuerzan y cenan boxeo. En Europa empieza a despuntar poco a poco pero en Estados Unidos es casi inexistente”, concluyó.

132.5 libras 📿📿 la gloria sea para Dios pasamos la primera prueba 🥊🥊 mañana vamos con toda 🥊🥊👊👊 A post shared by Mónica Henao (@mo_henao) on Apr 28, 2017 at 11:05am PDT

Voy por mas 👊💥💥💺🛫✈⏳⌛ dulces sueños 🌍 #model #boxingirl #monicahenao #29 #abril #barranquillaciudadecantores #palmardevarela #seformo A post shared by Mónica Henao (@mo_henao) on Apr 23, 2017 at 7:44pm PDT

TAMBIÉN PUEDES VER: