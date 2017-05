“Pantera” Rodríguez, ante el reto más importante de su carrera en UFC 211

Una cartelera por demás interesante es la que presenta UFC 211, la cual se llevará a cabo este sábado 13 de mayo en Dallas, Texas. Y es el campeón mundial de peso completo Stipe Miocic, quien protagonizará la pelea estelar en lo que será su segunda defensa del cinturón ante un viejo conocido: Junior dos Santos.

Pero dentro del cartel también tendrá participación el mexicano Yair “Pantera” Rodríguez quien estará ante su mayor reto dentro de UFC cuando enfrente al experimentado, peligroso y número 2 del mundo en la categoría de peso pluma: Frankie Edgar.

“Ya esperaba una pelea de esta magnitud, que me pusiera en puerta para una batalla por el título, creo que ya era bien merecida, he demostrado a la gente que no soy una broma, que si le echo ganas, que tengo talento. Tengo seis peleas ganada en UFC, estoy invicto, estoy dentro del Top 10 y creo que era ya bien merecida. Si gano esta pelea me pondrá como fuerte candidato a pelear por el título”, aseguró el chihuahuense.

ESTÁ LISTO

Rodríguez está rankeado en la posición 7 de la división y enfrentará a un “The Answer” experimentado que ya ha sido campeón del mundo en la división de los ligeros y ha intentado en par de ocasiones coronarse en pluma, pero ha sido detenido por el actual monarca, José Aldo, sin duda, un rival muy peligroso para el “Pantera”.

“Me siento listo, preparado, hay que hacer unos últimos ajustes con la estrategia, hay que seguirla puliendo, practicando. Para mí el rival que está enfrente de mí, es el mejor al que voy a enfrentar. No comparo a nadie, todos son diferentes y cada pelea es diferente. Frankie Edgar no tiene nada que ver con peleadores con los que ya peleé, no se por qué me preguntan por los demás si este es el que me importa ahorita. Esta pelea no tiene porque dificultárseme, esto es a lo que me dedico, es lo que hago todos los días”, sentenció el mexicano y remató:

“No pienso tomar otra pelea, voy por el titulo después de ésta”.

En el mismo cartel también tomarán parte la mexicana Jessica Aguilar, quien reaparece tras casi dos años de ausencia, para enfrentar a Cortney Casey; asimismo Gabriel “Moggly” Benitez peleará ante el peruano Enrique Barzola.

