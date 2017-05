Usain Bolt cava la tumba de su amigo Germaine Mason, muerto en accidente

Usain Bolt, campeón olímpico y plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, aparece en un vídeo colgado por el Team Jamaica cavando la tumba de su amigo Germaine Mason, fallecido el 20 de abril pasado en un accidente de moto.

Con camiseta negra de hombreras y pantalón vaquero, Bolt aparece en las imágenes cavando la tumba en la parroquia jamaicana de Portland y a continuación en fotos junto al desaparecido atleta.

Mason, saltador de altura británico de origen jamaicano que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, murió con 34 años el 20 de abril en un accidente de tráfico acaecido en la ciudad jamaicana de Port Royal al intentar esquivar con su moto un vehículo que había perdido el control.

El saltador estrenó el casillero de medallas para Gran Bretaña en los Juegos de Pekín 2008, cuando fue segundo en salto de altura tras el ruso Andrey Silnov.

Mason representó a su país natal en sus inicios -ganó el bronce en los mundiales de pista cubierta de 2004 en Budapest-, pero luego decidió empezar a competir bajo bandera británica, el país de su padre.

Usain Bolt in Portland doing his bit at the grave digging for friend Germaine Mason who died 3 weeks ago. pic.twitter.com/UwSovY15wj

— Earl H Bailey (@BaldEagleJa) May 14, 2017