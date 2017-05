“No hay economía ni espacios para que salgan nuevos pilotos”￼:Rubén Rovelo

La Nascar está de regreso y el actual líder del campeonato Rubén Rovelo de ZTE-HO Speed Racing, habló para Publisport sobre el “segundo aire” que tomó el serial de los V8, así como los planes a futuro del volante mexicano.

¿Cómo ha sido esta nueva etapa de Nascar en México?

— Contento con el regreso de Nascar México, a lo que ya teníamos como una costumbre, fueron casi 10 años de Nascar en nuestro país y que extrañamos el año pasado. En general todos los equipos están trabajando muy fuerte y entusiasmados con el regreso para que esto dure muchos años más.

Es muy pronto decirlo, pero luego de dos fechas eres líder en el campeonato, es un buen inicio ¿no?

— Excelente incio, la verdad es que no esperaba que fuera a tener tan buenos resultados al principio. Pensé que me iba a costar más trabajo el acostumbrarme al nuevo equipo, a Juan el ingeniero, pero iniciamos con el pie derecho en Monterrey donde gané la de cuadros; en San Luis, que me quedé a un paso de ganar; iniciamos bien, son 12 fechas, pero todas las carreras son igual de importantes para ganar el campeonato.

Te convertiste en papá hace un par de meses, traes “torta bajo el brazo”, ¿coincidencia o realidad?

— Sin duda, la actitud, la felicidad que te da el ser papá te hace que tomes mejores decisiones, que hagas las cosas con más esfuerzo con ganas. Desde el año pasado que sabía que iba a ser papá me ayudó mucho en el campeonato y este año igual. Todos me dicen eso, traes torta bajo el brazo.

Vienes de una familia de pilotos, tu papá, tú, ¿has pensado en que tu hijo siga tus pasos?

— Estaría muy padre, si le gusta, si quiere y si es bueno, porque hay hijos que no son muy buenos, pues hay que apoyarlo, mientras le guste el deporte. Hay que esperar aún es muy temprano.

Luego de poco más de cinco años de ausencia Nascar regresa a una plaza tan importante como Jalisco, ¿qué te parece?

— Estoy muy contento. Regresar al trióvalo que es una pista importante en el país, sobre todo por la cantidad de aficionados que tiene, tengo buenos recuerdos ahí gané mi primera carrera de Nascar. Espero trabajar fuerte y que no se nos haya olvidad como manejar en el trióvalo.

¿Te llama la atención alguna otra categoría?

— Me gustan los tractos, la fórmula panam, todo lo que es un coche de carreras me gusta, pero siempre he tratado de enfocarme en los turismo que es la V8, la copa TC2000, pero siempre tratar de estar enfocado en una sola categoría el fin de semana, para estar más concentrado.

Cinco años atrás rondaba el nombre de varias promesas del automovilismo como Checo, Esteban, Daniel Suárez, entre otros, ¿crees que ese proceso que iba en aumento se encuentra ahora parado?

— Hablando de pilotos que se están exportando tal vez se detuvo un poco el proceso, sobre todo porque ya está Checo en Fórmula 1, estuvo Esteban, pero creo que tampoco hay la economía ni los espacios suficientes para que estén saliendo nuevos pilotos. Lo importante es que se estén prepararon aquí en México para que en el momento en el que les toque salir, estén preparados.

