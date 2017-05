VIDEO: Red del Wrigley Field evita posible golpe de bat roto a algún aficionado

Un pedazo del bate de Kris Bryant se quedó atorado en la red del Wrigley Field, lo que salvó de un impacto a los espectadores que se encontraban detrás del plato, pero los privó también de un preciado souvenir.

Bryant rompió el madero al conectar una línea de out al pitcher Scott Feldman, de los Rojos de Cincinnati, en la primera entrada del encuentro. Un fragmento del tolete se atoró en la parte alta de la red protectora, cerca de la cueva del equipo local.

El inning finalizó y un trabajador de los Cachorros trató de desatorar el trozo de madera, sin lograrlo. Ante la mirada del manager Joe Maddon y de varios peloteros, el trabajador trató también infructuosamente de lanzar una pelota hacia el bate, para que cayera.

Antes del comienzo de la tercera entrada, un grupo de trabajadores colocó una larga escalera y recuperó el pedazo del bate, ante la ovación del público.

The @Cubs' Kris Bryant broke his bat on a line out to the pitcher and you won't believe where his bat ended up

GO: https://t.co/YUrBqvaqiS pic.twitter.com/daSYVmdvBX

— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) May 18, 2017