GALERÍA: Latin Lover medita regresar a la lucha libre profesional ¡sólo fue un break!

Latin Lover dejó en claro que nunca anunció su retiro e incluso medita regresar a la lucha libre profesional luego de tres años ausente, deporte que dejó de ver por tristeza y “porque me amargaba un poquito”.

El regiomontano, quien será el anfitrión de la Federación Universal de Lucha Libre (FULL) en las funciones que realizará la empresa entre el 19 y 28 de mayo en diversas ciudades del país, el 21 en la Carpa Astros con “Distromanía”, confesó que estaría cerca el regreso.

“Nunca dije que me retiré o que no voy a volver a luchar, hice un ‘break’, proyectos de telenovelas, tuve problemas de salud, operaciones en biceps, triceps, en la rodilla, una peritonitis… tuve tres años de problemas de salud y cirugías”, comentó en entrevista con Notimex.

Tras asegurar que extraña la adrenalina que se siente sobre un cuadrilátero, “cuando te están golpeando y escuchas a niños desde cinco años a personas de la tercera edad que no quieren que te golpeen”.

“Depende de la reacción de la gente, ver si no me han olvidado, me estoy preparando y haciendo ejercicio. Tengo 49 años, hay unos luchadores de 55 o más y siguen, no quiero estar lastimando mi cuerpo, esporádicamente hacer luchas y visitar a la afición que me dio su apoyo”, destacó.

Consideró que está bien físicamente, luego de tres años de ausencia, aunque reconoció que dejó de ver lucha libre por diversas causas, una la muerte de sus amigos Héctor Garza e Hijo del Perro Aguayo.

“Dejé de ver lucha libre porque me amargaba un poquito, me daba tristeza, se vino el fallecimiento de Garza (en 2013), dos años después el Hijo del Perro, ves todos esos lamentables sucesos y te hace recapacitar”, dijo.

En espera de que se concrete su regreso, apuntó que el precio que paga un luchador es muy alto, lo cual hizo mucho tiempo y todo parece indicar, retomará.

“La gente te apoya y todo mientras estás arriba del ring, pero se acaba y la gente regresa a casa, desestresada, algunos a estudiar, a trabajar, pero el luchador a remendarse, a curarse las heridas, las lesiones y prepararse para el siguiente combate… debes pensarlo y saber si estás dispuesto a pagar ese precio, que creo que es muy caro”, concluyó.















Publicidad















TAMBIÉN PUEDES VER: