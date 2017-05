Celtics pierden a Isaiah Thomas lo que resta de temporada

Los Celtics de Boston anunciaron que Isaiah Thomas se perderá lo que resta de la post temporada debido a una lesión en la cadera que se agravó durante el segundo juego de la serie final del Este ante los Cavaliers de Cleveland.

Thomas se lastimó la cadera el pasado 15 de marzo, en el tercer cuarto del juego ante los Minnesota Timberwolves, lo que lo obligó a perderse los siguientes dos encuentros.

“Isaiah ha trabajado incansablemente para manejar su lesión desde el primer momento que ocurrió”, dijo el jefe de médicos de los Celtics, Brian McKeon.

Thomas no hizo el viaje a Cleveland para el tercer juego debido a que está analizando diversos tratamientos.

Legendary season by @Isaiah_Thomas 💪🏼With the personal tragedy and injuries he's overcome, getting through game 7 was heroic#thelittleguy

— Danny Ainge (@danielrainge) May 20, 2017