Serena Williams dio a luz a su primera hija

Como no podía ser de otra manera, Serena Williams fue madre de su primera hija en plena disputa del Abierto de Estados Unidos. Se adelantó el parto y hasta su hermana Venus se vio sorprendida en pleno partido ante Maria Sakkari en el Arthur Ashe.

Fue en el Centro Médico St. Mary\’s de Palm Beach, Florida y, tanto la bebé como la madre están en perfecto estado al cuidado del empresario Alexis Ohanian, fundador de la red social Reddit.

La estrella del tenis femenino, de 35 años, anunció que a ser mamá el pasado mes de abril, cuando estaba embarazada de 20 semanas. Al anunciarlo, se supo que había logrado su 23º título de Grand Slam embarazada, el 28 de enero.

Ahora le quedan unos meses para descansar y disfrutar de su nueva compañía hasta que se decida a volver de lleno al circuito. Es que Serena tiene pensado incorporarse lo antes posible y hasta no hace mucho, seguía pegándole a la pelotita. Una madre todoterreno.

Congrats Serena!!! So much joy for you!!! https://t.co/u4edTrqIbB

Congratulations to @serenawilliams for giving birth to a baby girl!

Sending you ❤️ from your friends & family at the #USOpen and @WTA! pic.twitter.com/zv8HW0dDTN

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2017