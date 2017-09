Nace hija de Novak Djokovic y su esposa

La esposa de Novak Djokoviv, Jelena, dio a luz este domingo a una niña, el segundo hijo de la pareja, según medios serbios.

El matrimonio llamó a la niña Tara, según el diario Blic. El tenista, de 30 años, y su esposa también tienen un niño de tres años, Stefan.

El exentrenador de Djokovic Boris Becker felicitó a la pareja en Twitter, diciendo “¡¡¡Maravillosas noticias de Jelena/Novak!!!”.

El ganador de 12 torneos del Grand Slam no participó en el US Open y ha decidido quedarse de baja el resto de la temporada de 2017 por una lesión en el codo.

Djokovic, que ocupó el número 1 de la clasificación mundial, ha dicho que regresará a la cancha a principios de 2018 tras retirarse en Wimbledon de un partido de cuartos de final contra Tomas Berdych.

Wonderful news from Jelena /Novak @DjokerNole !!! They had healthy baby girl called Tara …

— Boris Becker (@TheBorisBecker) September 2, 2017