VIDEO: ¡Conmovedor momento! Jugador ciego debuta en el futbol americano colegial

Un momento muy emotivo y conmovedor se dio en el futbol americano colegial de los Estados Unidos. Y es que el coach de los Trojanos de la Southern California le dio la oportunidad a Jake Olson de tomar parte del juego ante Western Michigan, con la particularidad de que el jugador es ¡ciego!

Los Trojanos anotaron y en el punto extra el entrenador Clay Helton volteó a la banca y le preguntó a Olson: “¿Estás listo? ¡Vamos a hacerlo!”

Los compañeros de Olson lo condujeron a su posición en el campo, se colocó, le dieron el balón y esperó el silbatazo del referee para lanzarlo entre sus piernas al pateador que conectó el gol de campo.

Olson perdió su ojo izquierdo cuando apenas tenía 10 meses de nacido. El cáncer forzó a los doctores a retirarle también el ojo derecho quedando completamente ciego.

Pese a su ceguera, Olson jugó futbol americano en su condado de Orange y trabaja con los Trojanos desde 2015, por lo que su participación en un juego con su universidad era un sueño para él.

"USC called timeout to bring #JakeOlson, a long snapper who is blind, on to the field to help convert a PAT." 🏈👍 #digitalfeedmedia pic.twitter.com/hgnTYC39DK

— DigitalFeedMedia (@DigitalFeedNYC) September 3, 2017