VIDEO: Anunciador comete fatal error en resultado de pelea entre Cuadras y Estrada

La pelea estuvo tan buena que el famoso anunciador Michael Buffer se confundió y dio por ganador a Carlos Cuadras sobre el “Gallo”Estrada, cuando el resultado era al revés.

Ambos peleadores mexicanos se brindaron en su pelea en el StubHub Center de Carson, California, y la misma se tuvo que definir por la vía de los puntos.

Cuando le pasaron la tarjeta a Buffer, dijo que el ganador por decisión unánime con puntuaciones de los tres jueces de 114-113 era el sinaloense Carlos Cuadras.

El “Príncipe” comenzó a celebrar pero la afición lo abucheó y el rostro de Estrada era de desconcierto total, entonces Michael volvió a pedir la atención del público para rectificar y darle la victoria al verdadero ganador: Juan Francisco.

Mira el video:

Lol Michael Buffer aka Steve Harvey #hboboxing pic.twitter.com/pBoEYgr01S

— M to the O to the (@missnighthawk) September 10, 2017