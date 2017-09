Estrenarán serie sobre la vida de Julio César Chávez

Canal Space transmitirá a partir del 18 de septiembre la serie “El César”, que narrará la vida del “Gran Campeón Mexicano” Julio César Chávez.

Será el actor Armando Hernández quien interpretará el personaje del legendario boxeador mexicano, en una historia que irá desde su niñez y recorrerá pasajes como cuando se convirtió en campeón mundial por primera vez, así como el tema de sus adicciones.

"Se me hizo un nudo en la garganta ahora que vi desde que era chico y cuando pasaron a mi hermano el 'Borrego’ me apechugue un poco”, afirmó Julio quien estuvo en la presentación ocurrida en la Ciudad de México.

Chávez González trató de no dar muchos detalles de la historia pero dejó entrever que se tocará el tema de sus supuestas relaciones amistosas con narcotraficantes y sus distintas relaciones amorosas como una que en su momento sonó mucho con la actriz Salma Hayek.

"No se confundan, es cierto que tuve amistad con narcotraficantes pero nunca me dediqué a eso, son cosas my diferentes. Hay muchas cosas que van a estar un poco fuertes, pero es parte de esta serie que quise que saliera la verdad, habrá cosas que le pondrán un punto de más, que andaba con una y otra muchacha, eso es mentira, sí anduve, pero no tanto como saldrá ahí”, agregó.

"Gracias por dejarme interpretar esta serie y me siento muy afortunado de hacer este papel del gran campeón del boxeo mexicano. Fueron meses de estudiar mucho a Julio, su forma de hablar, de ser y de boxear, de hecho estuve seis meses entrenando y haciendo una vida de boxeador para llevar a buen puerto el papel", dijo por su parte el actor Armando Hernández.

La serie se transmitirá todos los lunes a partir del 18 de septiembre a las 22:30 horas a través de Canal Space.

