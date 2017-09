Canelo y Golovkin ya llegaron a Las Vegas

La espera terminó, al menos para que Las Vegas cuente ya con Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, de cara a la pelea de este sábado. Ambos peleadores arribaron esta tarde al MGM Grand, donde cientos de aficionados los esperaron en el lobby.

Ahí fue colocado un cuadrilátero para que los protagonistas del combate convivieran con sus seguidores, ante los cuales el mexicano no solo aseguró que lo importante será la victoria sino conseguirla por la vía rápida.

"Esta es una pelea para la que me preparé para noquear. Es mi momento y lo demostraré. Golovkin es un gran peleador y esta pelea será para complacer a los fanáticos", aseguró.

"He estado en grandes eventos, pero creo que este es de los más grandes y me siento muy contento de poderle brindarle a la afición esta pelea que querían ver".

Esta será la primera pelea de GGG en Las Vegas, que tendrá como sede la T-Mobile Arena, donde Álvarez retará al oriundo de Kazajistán por los títulos medios de la Asociación Mundial de Boxeo,Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

"El sábado los fanáticos de Canelo serán mis fans, el mejor va a ganar y ese seré yo", aseguró el kazajo. "Me siento fantástico de estar aquí, de poder pelear aquí, nos hemos preparado mucho para este pleito”.

Ambos peleadores se verán las caras este miércoles en la última conferencia de prensa previo al combate.

