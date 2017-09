'Tengo 35 años, pero me siento como de 25': Gennady Golovkin

El kazajo Gennady Golovkin representará el mayor reto para Saúl Canelo Álvarez, pero también para él será la pelea más importante de su carrera pues está ávido del reconocimiento mundial que goza el mexicano y, si gana, no sólo lo tendrá sino que estaría colocándose como uno de los mejores peleadores de peso mediano en la historia del boxeo.

Y a sus 35 años se encuentra en la mejor etapa de su carrera, lo que lo hace sentirse seguro de salir con el brazo en alto este sábado 16 de septiembre.

“Me siento estupendo. En los entrenamientos me siento el mismo, con los sparrings. No he perdido velocidad ni poder, me siento como hace diez años. Tienes razón, tengo 35 años pero me siento como de 25. Incluso puedo decirte que soy más joven que el Canelo porque me siento de 25. Estoy muy emocionado por esta pelea, mi peso está bien, todo está bien, estoy listo”, aseguró el llamado GGG.

¿Qué significaría para tu carrera una victoria sobre el Canelo Álvarez?

— La verdad no he pensado en eso. En este momento ya quiero subir al ring, ganar la pelea. Canelo es un tipo especial y será duro para los dos, por lo menos para mí así será.

¿En Estados Unidos ya se está dando tu lugar en el boxeo mundial?

— Ahora estoy pasando por una etapa muy importante para mí. Me siento muy a gusto en Estados Unidos y además tengo todo el apoyo de mi familia.

Conor McGregor dijo que ni Canelo ni tú lo impresionan e incluso los llamó aburridos.

— No me sorprenden sus declaraciones, él no es un boxeador.

¿Estás consciente de que en caso de ganar podrías ponerte en el top histórico de la división de los medianos?

— No pienso en eso, por ahora lo más importante para mí es que será una pelea muy dura. La historia de la división de los medianos es muy grande. Recuerdo a muchos grandes campeones como Carlos Monzón, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Bernard Hopkins. Ahora hay nuevas historias, nuevos tiempos, hay muchas grandes historias alrededor de esta división mediana. Ser campeón es algo muy grande.

¿Qué palabras te imaginas que te dirá tu entrenador Abel Sánchez antes de la campanada inicial?

— Paciencia, mucha paciencia.

¿Qué te ha enseñado Abel Sánchez diferente a otros entrenadores que tuviste en Kazajistán?

— Han sido diferentes épocas, diferentes personas. No sólo he cambiado de entrenadores, ahora soy un peleador diferente, más maduro, de más edad, estoy en un clima diferente.

Al parecer tendrás a la afición en contra, ¿eso te podría afectar en algo?

— Bueno, yo puedo decir que en Los Ángeles, Nueva York tengo más gente apoyándome, no sé si en Dallas o Texas. Ahora en Las Vegas seguramente habrá más gente a favor del Canelo, pero no tengo problema.

¿Te gustaría emular a peleadores como Floyd Mayweather, quien peleó hasta los 40 años?

— Claro, a la mejor hasta los 40. Esto es boxeo y tú sabes que cada día es más difícil y peligroso. Por ahora me siento muy bien, todo está bien, mi familia me apoya y eso me hace sentir cómodo.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV