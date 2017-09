Empate entre Canelo y Golovkin fue justo, opinan especialistas

La pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin dio mucho de qué hablar y más por el resultado final que terminó en empate, una decisión que varios expertos del pugilismo consideran justa, pues fue un combate demasiado cerrado que pudo haberse inclinado para cualquier lado.

“Fue una pelea muy pareja en la cual vi que Golovkin se sorprendió por la velocidad que sacó en los primeros rounds el Canelo, quien logró conectarle muy rápido su jab, por ahí un par de uppers, los volados, traía un gran movimiento de cintura, eso fue lo que hizo que los primeros rounds se inclinaran favor de él”.

“Después siento que bajó su rendimiento, se empezó a parar y ahí fue donde GGG comenzó a conectar sus mejores golpes y a hacer lo que mejor hace que es encerrar a los rivales, llevarlos a una esquina y ahí disparar con toda su fuerza”.

“Se me hizo justo el empate, los dos dieron buena pelea, independientemente del resultado que a muchos les gustó y a muchos no, dieron una buena pelea, se entregaron dos buenos peleadores arriba del ring y ahora a esperar porque quedó calientita para una segunda edición, a ver qué dicen los peleadores y los promotores”, opinó el ex campeón mundial Jhonny González.

Para Javier Sahagún, periodista deportivo y especialista en boxeo, el empate no le desagradó por lo cerrado de la contienda; de hecho en su propia calificación vio ganar al Canelo, pero sólo por un punto.

“A mí me parece justo el empate, fue una pelea muy cerrada. Para mí la ganó el Canelo por un punto, pero el empate no me molesta nada. Es una de esas peleas tan extrañas que tampoco me molestaría una victoria de Golovkin por un margen muy cerrado”, afirmó el reportero.

“Golovkin está enfrentando escenarios que no había enfrentado antes. Jacobs lo dominó por momentos, Canelo también lo hizo. Estamos en presencia del descenso de alguien que ha sido un gran boxeador” Javier Sahagún “Es natural, algo que la gente querrá ver. Hay peleas que valen la pena, esta lo vale, esta fue muy aguerrida, emocionante, vale mucho una segunda edición” Javier Sahagún

Otro que coincidió con la decisión final de los jueces fue Leonardo Riaño, analista de boxeo para Televisa Deportes.

“Fue un empate justo, la pelea pudo haber ido tanto para Canelo como para Golovkin. Lo más justo para una batalla de estas características sin duda alguna fue el empate".

“Va a ser un desempate que seguramente nos va a llevar a otras dos. Lo que vimos en la Arena T-Mobuile fue boxeo de verdad, algo que este deporte necesitaba, y la guerra que los dos hombres nos dieron nos dejó a todos calientitos para la siguiente pelea”, Leonardo Riaño

El experto Eduardo Camarena calificó como memorable el encuentro entre estos pugilistas luego de la transmisión que hiciera para Televisa.

“Fue una pelea memorable, los jueces dieron empate, 12 rounds de estruendo, de muchos golpes, de alta combatividad de parte del kazajo que trató de buscar la victoria por la vía del KO con todos sus recursos ofensivos, con todo su arsenal de golpes y encontró a un rival con una mandíbula muy resistente, la del Canelo, con un boxeo a la defensiva extraordinario, lo hizo fallar en muchas ocasiones y también en el contraataque pudo conectar. Ninguno merecía perder, cualquiera de los dos pudo ganar el combate. Vi la pelea empatada”, afirmó.

¿ESTÁ EN DUDA EL LEGADO DE ÁLVAREZ?

Sobre el legado del mexicano, los especialistas dijeron que si bien Álvarez sigue sin ser considerado un ídolo, le demostró al mundo que es un púgil que puede enfrentar a cualquiera.

“Siento que siempre ha demostrado que es un peleador de calidad, ha tenido sus buenos resultados y malos, ha sido criticado pero siento que con esta pelea demostró mucho. Muchos decían que no le iba a aguantar la pegada al monstruo de Golovkin, que lo iba a noquear y demostró que tiene la capacidad de aguantar y conectar por la velocidad y el buen manejo de cintura que tiene. Cuando le gane definitivamente se va a consagrar como boxeador, por el momentos dejó claro que puede enfrentar a cualquier peleador”, dijo González.

“Ese legado lo van a cuestionar siempre, ese será un signo en la vida del Canelo, a la gente que tenía que convencer ya la convenció, la gente que ve box se quedó con la impresión de que es un buen boxeador, no el mejor de la historia, pero es un buen boxeador y cada vez es mejor”, afirmó Sahagún.

