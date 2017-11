'Mi sueño es correr en la Blancpain Series': Majo Rodríguez

María José Rodríguez-Gaña “Majo”, como le gusta que le digan, es una joven piloto mexicana de apenas 18 años, que ya compite en la Mikel’s Trucks de NASCAR Peak México como miembro del Sidral Aga Team, escudería que le ha brindado toda la confianza por los buenos resultados que ha entregado durante la temporada.

En la carrera final, que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, terminó en quinto lugar a no mucha diferencia de los tres ganadores Rodrigo Rejón, Sergio Martínez y Alejandro de Alba.

Y paso a paso va cumpliendo objetivos, ahora se propuso a ser piloto de la categoría máxima de Nascar, los autos V8, para el próximo año. Y después, su sueño más grande: la Blancpain Series.

-¿Cómo iniciaste en el mundo del automovilismo?

Mucha gente dice que lo traigo en la sangre, viene de familia, mis abuelos corrían, mi papá aun corre, siempre he estado muy involucrada en el deporte motor y a los 8 años fue cuando me inicié como piloto dentro del kartismo.

-¿Te ha costado trabajo incursionar en este deporte que es dominado por los hombres?

Al principio si fue difícil por lo mismo de que es un deporte considerado para hombres, pero con el tiempo me he vuelto conocida, me gané el respeto de la gente, de los pilotos y ahora ya soy como una piloto normal, soy parte del automovilismo y poco a poco hemos ido avanzando.

-¿Cómo ha sido tu evolución en esta disciplina?

Empecé a los 8 años en los karts donde estuve tres años, después debuté en los autos tipo turismo que son autos de calle modificados para carreras, después salté a los autos tipo tubulares, ya hechos para carreras, el año pasado debuté en los tractocamiones y este año en las Mikel’s trucks, que es la previa de la Nascar.

-¿Qué te dice tu familia, porque es una actividad riesgosa y además eres muy joven, tienes apenas 18 años?

Al principio les impactó que decidiera entrar a este deporte, nadie se lo imaginaba porque hay varios primos que pudieron haber elegido esto pero resulte ser yo y la verdad es que siempre me han apoyado. Al principio fue difícil para ellos pues es un sacrificio más pero agradezco que siempre estén ahí.

-¿Cómo es tu vida, a qué hora entrenas, a qué hora te das tiempo para ti?

Una de las condiciones que me puso mi mamá cuando decidí ser piloto profesional fue no dejar la escuela, entonces la mitad de mi día es estudiar, estoy en primer semestres de universidad y la otra mitad lo dedico al fortalecimiento físico para prepararme para las carreras que son los fines de semana. Y cuando hay posibilidad y no hay carrera voy al autódromo a practicar un poco.

-¿Qué estudias?

Ingenieria industrial.

-¿Cómo fue tu acercamiento con tu actual equipo?

El año pasado me invitaron a correr los tractocamiones y el tracto que me dieron traía el patrocinio de Sidral Aga, comencé a poner en alto los colores de la marca con buenos resultados y al terminar la temporada me pude contactar con Marcelo García, el dueño de la escudería, y ahí empezamos a hacer planes para avanzar un poco más.

Me dio la oportunidad de participar en la Mikel’s Truck, desafortunadamente no pude estar en las tres primeras carreras porque hubo algunas complicaciones, pero ahora ya llevamos ocho fechas corriendo con el equipo, y vamos bastante bien.

-¿Qué tan difícil es manejar un tracto?

La verdad es un cambio muy grande, desde la apariencia física, es como un trailer pero sin la caja. Alcanzamos altas velocidades pero como es un auto pesado no podemos alcanzarlas tan altas a comparación de los autos. En cuanto al manejo es un poco diferente por lo mismo del peso, aun así siempre he dicho que todo lo que tenga llantas, acelerador, motor e implique adrenalina siempre voy a estar ahí.

-¿Cuál es tu objetivo dentro de este deporte?

Me gustaría correr en la Nascar, en los V8, espero hacerlo próximamente en uno o dos años: Pero mi meta más grande es correr en la Blancpain Series, categoría europea, son autos tipo turismo estilo Lamborghini, Ferrari, Aston Martin.

-¿Has pensado en la Fórmula 1?

Claro, es el máximo sueño de cada piloto, también está dentro de los planes, se que es difícil pero claro que hay posibilidades. Si me gustaría estar como piloto de pruebas o piloto dentro de una escudería.

-Qué consejo le darías a las chicas que les gustaría incursionar como tú en este deporte pero no lo hacen por pensar que es un deporte exclusivo de hombres?

Les digo que es un deporte muy bonito, es considerado de hombres pero ya somos varias mujeres en el deporte e invitarlas para que empiecen a romper paradigmas, no es malo y motivarlas para que puedan incursionar. En la vida va a haber obstáculos pero hay que tener fe en uno mismo y les aconsejo que luchen para seguir adelante.