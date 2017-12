VIDEO: Jugador colegial de basquetbol se desploma en pleno juego

Momentos de dramatismo se vivieron en el basquetbol colegial de Estados Unidos cuando el jugador de South Carolina State Tyvoris Solomon sufrió un colapso en la banca del equipo, en el juego ante North Carolina State.

La escuadra de la NCAA ha reportado a su jugador como "consciente y estable" luego de que el corazón de Solomon dejó de latir y se desplomó sin mayor explicación. Gritos de auxilio, lágrimas y pánico se hicieron presa de un pabellón enmudeció hasta ver que el jugador salía consciente de la cancha.

Solomon, que se encuentra ingresado en un hospital cercano a la cancha, fue reanimado por el preparador físico de su equipo, cuya rapidez permitió que el susto no fuera a mayores en un pabellón que contenía la respiración ante lo que allí se estaba viviendo.

"Ty está despierto y responde a todo tipo de estímulos", aseguró el entrenador de los Bulldogs Murray Garvin, que acompañó a su jugador al hospital. "Quiere agradecer a todos su preocupación por él".

A silent gym as EMTs revive SC State basketball player, Ty Solomon. Thoughts and prayers to him, his family and teammates 💪🏾 pic.twitter.com/Q5ruTHs8e9

— ment nelson (@mentnelson) December 2, 2017