Rose Namajunas noquea a la campeona en categoría paja de la UFC

Una vez más se demostró en el deporte la importancia de trabajar más y dejar de lado la habladuría, ya que en esta ocasión le costó el trono a la pugilista Joanna Jedrzejczyl, quien desde la presentación de la pelea contra su rival Rose Namajunas, no dejó de molestar a su oponente con insultos y menosprecio de su trabajo.

‘Te comeré viva. Siempre has sido débil. Llora por mami, pequeñita. Te golpearé tal como te golpeaban en la escuela’, comenzó en su gira de presentación. ‘Morirás en los primeros diez minutos. Te lastimaban en la escuela, ¿no? Esta ya no es la escuela. Sentirás mucho más dolor. Y las maestras no estarán allí para salvarte’, siguió la ex monarca Joanna. ‘Una vez débil, débil para siempre. Es pequeña, romperá en llanto en el primer round. No tienes valor. Te destruiré. Deshonras este deporte’.

Ya en el octágono, los papeles se invirtieron. La apodada 'Thug' habló dentro de la lona. La 'pequeñita', como le puso su oponente, salió a dar todo lo que laboró durante las semanas de preparación, donde le propinó semejante golpiza a Jedrzejczyl, quien tuvo que ser salvada por el tercero en la superficie, ya que la joven estadounidense la golpeó tanto que al último reconoció que se equivocó en dejar de lado a una chica que, en esos momentos, tenia hambre de triunfo y consiguió su objetivo.

