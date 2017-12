'¡La Dinamita sigue explotando!': Sansón, Cuatrero y Forastero 

“¡La Dinamita sigue explotando!” y ahora mucho más con los nuevos miembros de la Dinastía de los Capos, nos referimos a Sansón, Cuatrero y Forastero, pertenecientes a la familia de los Reyes.

Los hijos del legendario Carmelo Reyes Cien Caras, Sansón y Cuatrero, al lado de su primo Forastero, han llegado a la Arena México para demostrarle a todas las demás dinastías que la de ellos fue, es y seguirá siendo la que manda en el mundo de la lucha libre.

Y vaya que lo están logrando, pues en poco tiempo se han colocado en el gusto de la afición y ya son campeones nacionales de tríos y parejas.

¿Por qué emprender su carrera con un nombre diferente al de su padre Cien Caras?

— Sansón: No dependió, como tal, de nosotros ya que mi padre Carmelo Reyes ya había cedido los derechos, entonces mi hermano y yo ya no pudimos usar el nombre y decidimos usar otro, por ejemplo, Sansón es el nombre con el que empezó mi padre.

— Cuatrero: Mi padre se dio a la tarea de buscar este nombre, yo trabajaba con otro y él no estaba conforme, decía que no era un nombre tan llamativo. Y ahora lo porto orgulloso.

Forastero, ¿cómo es que te llamó la atención la lucha libre puesto que tu padre no es luchador?

— Mi mamá es hermana de los Hermanos Dinamita, ya lo traigo en la sangre. A la mejor mi padre no es luchador pero yo desde los 14 años empecé a entrenar con mi maestro Universo 2000, Andrés Reyes, me gustó mucho y el nombre también se dio gracias a mis tíos que me lo otorgaron.

Tienen diferente nombre pero la gente sabe que son hijos del gran Carmelo, el Capo de Capos de la Dinastía de los Hermanos Dinamita, ¿saben la responsabilidad que tienen en sus hombros por ser familia de esos legendarios luchadores?

— Sansón: Claro, ya está por demás. Desde siempre sabíamos que ser descendientes de la Dinastía Dinamita era una gran responsabilidad. Pero lo que tiene la Dinamita Nueva Generación es que no nos enfocamos como tal en eso. No lo vemos como una responsabilidad, lo vemos como un orgullo y ese orgullo es hacer las cosas bien arriba del ring, demostrar de qué estamos hechos para que los Dinamita señores se sientan orgullosos de nosotros.

¿Qué consejo de los hermanos Reyes es el que más tienen presente?

— Cuatrero: El de mi maestro Andrés que fue que siempre hay que estar preparados porque las oportunidades llegan sin avisar y visto está que nos estamos preparando y las oportunidades que se nos han dado las hemos estado aprovechando, con eso me quedo yo.

Y el éxito les ha llegado muy rápido, campeones de tríos, de parejas, ¿cómo es que no han perdido el piso?

— Forastero: Eso también fue un consejo de mi tío Andrés, que el trabajo que realicemos lo hagamos bien, que nunca se nos vaya a subir, siempre hay que ponderar la humildad. Creo que todos los triunfos los hemos logrado porque entrenamos día con día, pesas, lucha y nos estamos preparando constantemente y es por eso que los triunfos están con nosotros.

¿Piensan ponerle nombre al trío?

— Sansón: Ya lo tenemos, es la NGD, Nueva Generación Dinamita.

¿Cómo se encuentran de salud Cien Caras, Máscara Año 2000 y Universo 2000?

— Cuatrero: Bien gracias a Dios. Mi tío Andrés tuvo unas pequeñas complicaciones de salud pero ahorita está estable y esperamos que se recupere totalmente. Mi padre y mi tío Jesús están bien.

¿Con quién les gustaría exponer el título de tríos o de parejas?

— Forastero: Con cualquier luchador, el que esté preparado, estamos capacitados para cualquiera, están los Panther, la dinastía Muñoz. A la gente le llama la atención cuando se enfrentan dinastía vs. dinastía pero nosotros con cualquier luchador que se crea capacitado aquí estamos a sus órdenes.