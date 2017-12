Stephen Curry regresó a las duelas en plan grande

Stephen Curry se colocó entre los entrenadores durante un tiempo fuera en el tercer periodo para pedirles que lo mantuvieran en el partido, y Steve Kerr cedió, luego de una breve conversación con el cuerpo técnico, claro está.

¿Y quién puede culpar a Curry? Estaba encendido luego de esperar por semanas su regreso a la cancha, incluso perdiéndose el atractivo duelo de Navidad frente a LeBron James y los Cavaliers.

"En el tercer periodo, fue una rápida mirada a él y literalmente le dije 'claro que no, claro que no"", comentó el dos veces elegido Jugador Más Valioso de la liga. "Me sentí de nuevo como en el primer día de escuela, en verdad".

Curry anotó 38 puntos, incluyendo su cifra más alta de la temporada con 10 triples, en su sensacional regreso después de una lesión y los Warriors de Golden State vencieron el sábado 141-128 a los Grizzlies de Memphis con una energía y ánimo que no se habían visto durante la mayor parte de este mes ante su ausencia.

Curry acertó 13 de 17 tiros de campo, incluidos 10 triples de 13 intentos, en 26 minutos para su noveno partido con al menos 30 puntos en la campaña tras estar inactivo 11 encuentros por un esguince de tobillo derecho.

CURRY MOTIVÓ A SUS COMPAÑEROS

La sola presencia de Curry inyectó energía a los Warriors y a todos los aficionados en la Arena Oracle, donde el jugador pasó gran parte del último periodo desplazándose y haciendo señas de gusto mientras animaba a sus compañeros con una toalla atada a la cabeza.

Kevin Durant aportó 20 unidades, nueve asistencias y cinco rebotes, y Klay Thompson consiguió 21 tantos para los Warriors, que pusieron fin a una serie de partidos de local durante casi tres semanas en California.

Zaza Pachulia consiguió 17 puntos, su cifra más alta en la campaña, así como ocho tableros y seis asistencias.

"La energía fue increíble esta noche, honestamente, y quizá se debió a Steph", declaró Pachulia. "Esta noche fue totalmente diferente, por lo que creo que estábamos esperando que Steph regresara".

Marc Gasol fue el mejor anotador de Memphis con 27 puntos, al acertar 10 de 13 tiros de campo, siendo uno de seis jugadores de Grizzlies en cifras de doble dígito en puntos.

"No fue sólo él", dijo sobre Curry el entrenador interino de los Grizzlies, J.B. Bickerstaff. "Uno puede percibir que cuentan con jugadores capaces de anotar desde cualquier punto de la cancha. Estaban encestando disparos complicados".

