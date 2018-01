Jurgen Damm y otros jugadores que resultaron heridos por quemaduras

El atacante del club Tigres de la UANL, Jurgen Damm, resultó herido por quemaduras en el rostro que le provocaron el mal uso de fuegos pirotécnicos. El jugador estará fuera de circulación por algunas semanas mientras sana.

Pero este no es el único caso de deportistas que se han visto envueltos en accidentes con fuego y aquí te presentamos otros casos.

LUCAS VIATRI

El goleador argentino Lucas Viatri también tuvo un incidente con fuegos pirotécnicos el pasado 24 de diciembre. Los cohetes le explotaron en el rostro y quedó malherido.

JONATHAN COPETE

Con su triplete ante el Sao Paulo en julio de 2017, el colombiano Jonathan Copete se convirtió en el máximo goleador extranjero del Santos de Brasil.

En uno de sus festejos el atacante se quitó la playera dejando al descubierto una quemadura en su cuerpo la cual, al parecer, se hizo en un accidente con una olla exprés que contenía agua hirviendo.

AGUSTÍN DOTTORI

En 2015, el basquetbolista argentino Agustín Dottori relató el incidente que le provocó serias quemaduras en el cuerpo.

“Estaba cocinando, en malla, y mandándome mensajes con un amigo que me avisaba cómo iba 9 de Julio contra Pueyrredón. Me distraje. Había puesto un poco de aceite a calentar en una olla, la tapé y me olvidé. Cuando la fui a ver, se había prendido fuego. Pero poco, no pasaba nada. La tapé, y vi que quedaba algo de fuego. De los nervios, lo único que se me ocurrió fue sacarle la tapa rápido y ahí se me vino todo el aceite encima. También cayó aceite en el piso y por dos segundos me imaginé todo el departamento en llamas. No me acuerdo cómo hice para apagarlo. Enseguida me metí abajo del agua fría. Cuando reaccioné estaba hablando con mi mamá por celular, abajo de la ducha”.

JUGADORES DE RIVER PLATE

En 2015, durante el duelo de octavos de final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, los jugadores del River Plate Ponzio, Kranevitter, Funes Mori y Vangioni, tuvieron que ser trasladados al hospital por quemaduras de primer grado cuando aficionados del equipo rival les arrojaron una extraña sustancia.

TEÓFILO GUTIÉRREZ

Un mal tratamiento tópico aplicado al delantero Teófilo Gutiérrez durante su concentración con la selección de Colombia le generó al jugador una quemadura de segundo grado en el pie derecho.

Los médicos de la escuadra nacional le aplicaron una pomada que le quemó la piel, la cual se acentuó por un vendaje que se puso el jugador.

PSYCHO CLOWN

Durante la función “Héroes Inmortales” de la empresa AAA, luchador Psycho Clown sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el brazo y la parta superior de la espalda cuando fue arrojado por Dr. Wagner sobre una tabla que ardía en fuego.