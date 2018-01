Negro Casas rapó a Sam Adonis, pero salió fracturado de las costillas

El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó este jueves que, a causa de una lesión en las costillas del lado izquierdo, Negro Casas no podrá viajar a Japón para ser parte de Fantasticamanía 2018, quedando su lugar vacante, razón por la que la programación del evento será modificada en las próximas horas.

“Es mucho tiempo lo que los doctores me dan de recuperación, pero le voy a echar ganas, no me voy a deprimir, voy a regresar antes como cuando me fracturé la clavícula o cuando tuve pubitis”, aseguró el 4:40. “Son dos costillas sumidas y una fracturada del lado izquierdo”, comentó el Negro Casas, quien sufrió la lesión el pasado lunes durante la lucha de cabelleras ante Sam Adonis. Al integrante de la Peste Negra le salió cara la victoria, pues logró despojar de la cabellera al norteamericano, pero sufrió la mencionada lesión.

El Negro Casas sería parte de la edición 2018 de Fantasticamanía que se realizará del 12 al 22 de enero próximo, evento del cual formaría parte por primera vez y que ahora quedará cancelado para él. Se espera que en las próximas horas se designe al luchador que lo sustituirá, pero queda la posibilidad de que su lugar sea ocupado por un luchador de la New Japan, esto por los tramites migratorios que debe hacer un elemento mexicano para viajar t trabajar en la Tierra del Sol Naciente.

SE PRESENTA AUDAZ EN LA ARENA MÉXICO

La sangre nueva del Consejo Mundial de Lucha Libre sigue dando frutos, y será este sábado 06 de enero cuando haga su presentación oficial Audaz, un joven baluarte de los encordados.

Originario del estado de Oaxaca, Audaz tuvo su primera presentación en las filas del Consejo Mundial el pasado 2 de enero en la Arena Coliseo de Guadalajara haciendo equipo con Rey Cometa y Blue Panther Jr. Ahí fue su prueba de fuego ya que tuvo como rivales a tres difíciles contrincantes como lo son Hechicero, Vangellys y Pólvora.

Audaz sucumbió en esta batalla, pero demostró buenas hechuras, listo para hacer su primera presentación en la Arena México, donde se unirá a Magia Blanca y Flyer para enfrentar a Templario, Yago y Coyote.

“Me siento muy contento, con muchas ganas de ya estar pisando el ring sagrado de la Arena México, con ansias siempre he esperado esta oportunidad”, aseguró el luchador enmascarado que abunda un poco más en el origen del nombre, “El nombre surge por que soy muy atrevido, arriesgado, una persona audaz que no le tiene miedo a nada”.

Este jovencito bien con el ánimo hasta las nubes, dispuesto a ganarse un lugar en las filas de la Seria y Estable, “Este sábado me moriré en el cuadrilátero dejando todo de mí, me entregaré al cien por ciento, seré todo un suicida en el ring”, sentenció.

El debut de Audaz se dará en un marco inmejorable, ya que será durante la función especial de Día de Reyes en la Arena México en punto de las 05:00 de la tarde, evento que será estelarizado por el duelo en relevos increíbles entre Volador Jr; y Bárbaro Cavernario contra Último Guerrero y Valiente.