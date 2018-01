VIDEO: Novak Djokovic celebra su regreso a las canchas con peculiar baile

Luego de seis meses de inactividad por una lesión en el codo, el serbio Novak Djokovic reaparecerá en las canchas de tenis esta noche cuando enfrente al estadounidense Donald Young en el Abierto de Australia.

Eso tiene muy contento a “Nole” y así lo demostró en el gimnasio donde entrena.

El europeo compartió un video en sus historias de Instagram donde se le ve arriba de una caminadora bailando al rito de “What is love” de Haddaway y de muy buen humor.

Míralo:

Someone's excited to get back to work… 😁🎾 (🎥: @DjokerNole/IG Stories) #USOpen pic.twitter.com/BbQFVz4h4S

— US Open Tennis (@usopen) January 15, 2018