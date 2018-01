VIDEO: Plátanos causan problemas a jugadores en Abierto de Australia

Los plátanos que el comité organizador del Abierto de Australia ha puesto a disposición de los jugadores ha generado polémica durante el torneo.

Primero el canadiense Denis Shapovalov, en un descanso durante el tercer set de su partido ante el griego Stefanos Tsitsipas, no podía pelar uno y hasta lo tiró al piso.

Mientras que la estadounidense Coco Vandeweghe se negaba regresar a la corte si no le daban un plátano.

Vandeweghe empezó a discutir con el juez, quien le pedía que entrara a la cancha y ella no quería hasta que llegaran los plátanos. No se le hacía justo que tuviera que jugar bajo reglas diferentes, eso comentó en el video. Le preguntaba al juez por qué estaba siendo grosero al respecto. Al final Vandeweghe recibió un castigo por desobedecer al juez y terminaría perdiendo su partido en la primera ronda.

CoCo Vandeweghe had gotten her first code violation earlier for time violation/civil disobedience: refusing to take court without eating a banana first. #AusOpen pic.twitter.com/6Opg7xon2N

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 15, 2018