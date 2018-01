Dan a conocer nominados a los Laureus World Sports Awards

Un impresionante grupo compuesto por los mejores hombres, mujeres y equipos del mundo del deporte ha sido nominado a los Laureus World Sports Awards de 2018, tras la votación de los medios de comunicación deportivos de todo el planeta.

La fabulosa reaparición de la gran estrella del tenis Roger Federer tras una lesión de rodilla, con la que ganó su quinto Abierto de Australia y su octavo título de Wimbledon, le ha valido la nominación para las categorías de Laureus World Sportsman of the Year y Laureus World Comeback of the Year.

Federer, que actualmente cuenta con cuatro premios Laureus, podría convertirse en el ganador con más títulos Laureus en la ceremonia que tendrá lugar el 27 de febrero de 2018 en Mónaco.

El mundo del futbol cuenta con una gran participación este año, e incluye a Cristiano Ronaldo, nominado al Laureus World Sportsman of the Year, el Real Madrid nominado al Laureus World Team of the Year, Kylian Mbappé nominado para el Laureus World Breakthrough of the Year y el FC Barcelona y el Chapecoense, que optan al Laureus World Comeback of the Year Award.

LOS NOMINADOS SON…

En la que sin duda será una categoría muy reñida, a Federer y a Ronaldo se les unen en la nominación al Laureus World Sportsman of the Year el campeón del mundo de atletismo con el oro de los 10,000 metros y la plata de los 5000 metros Mo Farah, el cuatro veces ganador del Tour de Francia Chris Froome, el también cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el ganador de los Abiertos de Francia y Estados Unidos, Rafael Nadal.

En la categoría del Laureus World Sportswoman of the Year, la campeona de Wimbledon Garbiñe Muguruza y la tres veces campeona del mundo de los 800 metros lisos Caster Semenya se unen a un cuarteto estadounidense formado por la campeona del Abierto de Australia Serena Williams, la 16 veces medallista en el Campeonato del mundo de atletismo Allyson Felix, la sensación de la natación con 19 años Katie Ledecky y la campeona de la Copa del Mundo de esquí Mikaela Shiffrin.

Varios son los deportes en los que participan los seis nominados a la categoría de Laureus World Team of the Year: la Selección francesa de la Copa Davis en tenis, los Golden State Warriors en baloncesto, la escudería Mercedes-AMG Petronas en Fórmula 1, los New England Patriots como campeones del Super Bowl, la Selección neozelandesa de la Copa América en vela y por último, el Real Madrid, como equipo de fútbol ganador de la Champions League.

Tras un año estelar en el ring, en el que unificó sus títulos de pesos pesados de WBA, IBO e IBF, el boxeador Anthony Joshua es uno de los nominados en la categoría del Laureus World Breakthrough of the Year. Junto a Joshua se encuentran la estrella del futbol francés Kylian Mbappé, la campeona del Abierto de Francia Jelena Ostapenko, el golfista español Sergio García, el jugador de baloncesto griego Giannis Antetokounmpo y la estrella estadounidense de la natación Caeleb Dressel.

Tras su destacada reaparición en la Champions League para ganar por 6-1 contra el Paris St Germain, el FC Barcelona está nominado en la categoría de Laureus World Comeback of the Year. Y tras un impresionante regreso tras sus respectivas lesiones, Roger Federer, la estrella italiana de la MotoGP Valentino Rossi y la campeona de los 100 metros vallas Sally Pearson se enfrentarán al campeón del mundo de los 100 metros lisos Justin Gatlin y al club de futbol brasileño Chapecoense, que regresó a la competición tras verse implicado en un trágico accidente aéreo.

Un grupo de los más grandes atletas con discapacidad de 2017 conforma el conjunto de nominados para la categoría de Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability. A Marcel Hug, ganador de cinco de las principales maratones y tres veces ganador del título del mundo, se le unen el tenista en silla de ruedas que ha ganado tres títulos del Grand Slam Yui Kamiji, la cuatro veces campeona del mundo de esquí de campo a través Oksana Masters, la snowboarder que ha superado un cáncer Bibian Mentel-Spee, el campeón del mundo paralímpico de Ironman Jetze Plat y el campeón del mundo de salto de longitud T44 Markus Rehm.

Los campeones del mundo de surf Tyler Wright y John John Florence encabezan las nominaciones al Laureus World Action Sportsperson of the Year. También están nominados los campeones de snowboard Anna Gasser y Mark McMorris, el patinador Nyjah Huston y el regatista francés Armel Le Cléac'h, que estableció un nuevo récord al completar en 74 días la Vendée Globe, la regata en solitario y sin escalas alrededor del mundo.

En la categoría del Laureus Best Sporting Moment of the Year se han seleccionado cinco Momentos emotivos y conmovedores que van más allá de los resultados del juego y que demuestran el verdadero valor del deporte, elegidos a través de cinco votaciones públicas. Los amantes del deporte de todo el mundo votaron a los Hawkeyes de Iowa con su conmovedora «ola de Kinnick», al fan del fútbol de seis años Bradley Lowery que creó un vínculo especial con su mejor amigo, el delantero inglés Jermain Defoe; a Kimi Räikkönen y a su seguidor de seis años Thomas Danel, al equipo de fútbol brasileño Chapecoense y al inspirador piloto de motociclismo de 18 años Billy Monger.

Los ganadores, que serán elegidos por los miembros de la Laureus World Sports Academy, serán revelados el 27 de febrero en Mónaco.

