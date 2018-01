VIDEO: Jugadores NBA se agarran a golpes durante partido

Los ánimos se calentaron durante el partido que disputaron el día de ayer el Orlando Magic y Minnesota Timberwolves de la NBA.

En el segundo cuarto, Arron Afflalo se molestó por la manera en que Nemanja Bjelica quiso entrar a la zona pintada, pues lo hizo levantando los codos.

El guardia del Magic respondió con un empujón y luego le soltó un “volado” al serbio que de milagro se quitó. Jugadores de ambos equipos y referees tuvieron que separar a los jugadores y todo quedó ahí.

Al final, Orlando se impuso 108-102 a Minnesota.

Aaron Afflalo threw a nasty punch at Bjelica, who put him in a headlock to stop it right there pic.twitter.com/0zAKOb3r1v

— CJ Fogler (@cjzero) January 17, 2018