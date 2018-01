VIDEO: Jugador de Bulls sufre estrepitosa caída y se rompe los dientes frontales

Vaya golpazo el que se propinó en el rostro el joven jugador de los Chicago Bulls Kris Dunn, quien se lastimó sus dientes frontales debido al impacto contra la duela.

Durante el cuarto cuarto del duelo entre Toros y Golden State Warriors, Dunn le robó el balón a Klay Thompson y corrió al otro costado de la cancha para realizar la clavada.

Pero colgado del aro, sus manos se le resbalaron y cayó de manera estrepitosa con el rostro sobre la duela. El jugador se incorporó, de inmediato se reviso la boca y se dio cuenta de que algo le faltaba: ¡sus dientes!

Los Bulls reportaron horas más tarde que el jugador se había astillado y dislocado las piezas dentales y que también había sido sometido a una evaluación de conmoción cerebral de la que salió ileso.

Los campeones Warriors se llevaron la victoria por marcador 119-112.

Brutal scene in Chicago. It looks like Kris Dunn broke a bunch of teeth falling face first to the floor pic.twitter.com/1IgeEdBH2B

INJURY UPDATE: Kris Dunn chipped and dislocated two front teeth when he fell with 2:52 left in the fourth quarter in tonight’s game. He was also evaluated for potential concussion and at this time is clear of concussion symptoms. He will be re-evaluated tomorrow. pic.twitter.com/mLGEHtLdRX

— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 18, 2018