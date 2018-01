LeBron James se convirtió en el jugador más joven en llegar a 30 mil puntos

LeBron James se ha sumado al selecto club de los anotadores con 30,000 puntos en la NBA.

James se convirtió en el séptimo jugador con 30,000 puntos en su carrera cuando acertó un disparo falta de un segundo para el término del primer cuarto del partido de los Cavaliers de Cleveland ante los Spurs de San Antonio la noche del martes.

Los fanáticos de los Spurs le dieron una ovación de pie. “Muchísimas gracias”, dijo un conmovido James.

James necesitó siete puntos para alcanzar el hito. Falló sus primeros dos tiros de media distancia, pero luego anotó mediante un par de penetraciones y un disparo cerca del arco. El enceste para la cifra fue ante Danny Green desde media distancia.

El astro de 33 años de edad se unió a Kareem Abdul-Jabbar (38,387 puntos), Karl Malone (36,928), Kobe Bryant (33,643), Michael Jordan (32,292), Wilt Chamberlain (31,419) y Dirk Nowitzki (30,808) en esa lista.

Con 33 años y 24 días, James es el jugador más joven en alcanzar la marca. Bryant tenía 34 años y 104 días al llegar a la cifra.

James ha promediado 27.1 puntos desde que debutó en la liga con 18 años en 2003.

#LeBronJames hits the jump shot to become the first player in @NBAHistory to reach 30,000 points, 7,000 assists, and 7,000 rebounds!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/MNKMTyo4sl

— NBA (@NBA) January 24, 2018