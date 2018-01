The Undertaker reapareció en WWE y generó incertidumbre

Lejos de aclarar las dudas sobre su futuro, The Undertaker dejó a todos con la misma incertidumbre en el 25 aniversario de Monday Night RAW, que marcó su primera aparición en WWE desde WrestleMania 33.

"Fue en este mismo recinto sagrado que la carnicería comenzó hace 25 años. Leyendas como Stone Cold Steve Austin, Mick Foley y mi propia sangre, Kane, tuvieron que rendir cuentas ante el 'Destripador'. Todos lo intentaron y todos fracasaron.

"Ahora, en este suelo sagrado, declaro que para todos aquellos caídos, es momento de que descansen en paz", fueron las palabras del Fenómeno en el Manhattan Center de Nueva York, lugar donde se emitió el primer RAW de la historia y en el que el Hombre Muerto participó.

Derrotado en el evento más grande de WWE por Roman Reigns hace poco menos de un año y con una salida del ring que parecía indicar el fin de los días de "oscuridad", habremos de esperar una nueva aparición de The Undertaker para intentar descifrar sus intenciones sobre una lucha más o definitivamente irse de los cuadriláteros.

The #Undertaker delivered an ominous message to the @WWEUniverse at @TheHammerstein during #RAW25… pic.twitter.com/23cmznawO5

— WWE (@WWE) January 23, 2018