Conor McGregor insulta a fans de Floyd Mayweather Jr.

La rivalidad entre Floyd Mayweather y el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, sigue al rojo vivo.

El también conocido como “Money” no se cansa de recordarle al irlandés la paliza que le dio el pasado mes de agosto de 2017 con distintas fotografías que comparte en sus redes sociales.

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jan 29, 2018 at 8:17pm PST

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jan 10, 2018 at 4:38pm PST

Recientemente publicó un video donde aparece subiendo a un octágono de MMA y “The Notorious” no tardó en reaccionar:

“Hahaha, muy bien. Sigue con el buen trabajo hijo mío”, escribió el peleador de UFC.

Hahahaha very good. Keep up the good work my son.

Yours sincerely,

Senior. https://t.co/Qk3U69isTS

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 30, 2018