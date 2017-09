Bob Ley salió en defensa de Sergio Dipp

Tras los “ataques” que recibió el periodista mexicano Sergio Dipp en redes sociales por su desafortunada intervención en el Monay Night Footbal de la NFL para ESPN, el veterano y reconocido comentarista estadounidense Bob Ley salió en su defensa.

"Hace ocho años, estaba cubriendo un partido de eliminatoria mundialista en San Pedro Sula, Honduras, un productor de una televisora local me preguntó si podría ser entrevistado ahí, y que si podía intentarlo hacerlo en español. Como sé un poco de español y un poco del deporte, lo intenté. ¿Les digo algo?, después de 20 segundos tuve que detenerme. Me disculpé y dije, 'amigos, lo siento, lo tenemos que hacer en inglés'.

"He trabajado con mucha gente en ese deporte por todo el mundo que comenta en vivo y el inglés es su segundo idioma, y mis respetos por hacer eso, es increíble. Enterarme de todas las burlas en internet sobre mi colega Sergio Dipp, anoche, realmente me molestó. Sergio estaba trabajando en la banca de nuestro segundo partido de Lunes por la Noche en Denver. Su primer reporte no fue tan bien como él hubiera querido. Probablemente lo han visto. Está en todos lados. Pero Sergio no necesita que diga nada por él”.

Bob Ley mostró el video en su programa y terminó diciendo "Sergio, gracias, mi amigo".