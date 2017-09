Sergio Dipp quiere una segunda oportunidad tras desafortunada intervención en el MNF

Tras su desafortunada intervención en vivo, a nivel nacional en Estados Unidos durante el juego entre los Broncos de Denver y los Chargers de Los Ángeles, el periodista mexicano Sergio Dipp pidió una segunda oportunidad para corregir sus errores.

Dipp se volvió tendencia mundial en redes sociales por hacer hecho un extraño comentario sobre el entrenador Vance Joseph de Denver.

Las críticas en redes sociales fueron inmensas y la cadena ESPN no volvió a enlazarse con el joven de 29 años.

Esto fue lo que dijo en su intervención: “Es un placer estar con ustedes muchachos. Aquí en el terreno de juego, cerca, sólo viendo al coach Vance Joseph desde aquí, ahora ustedes lo están viendo en la pantalla. La diversidad en su perfil le ha ayudado mucho esta noche, quarterback en Colorado, defensive back en la NFL y aquí está pasándola como nunca".

Sergio Dipp putting ESPN on his back and carrying them back to the top pic.twitter.com/XUb0cFZzO0

— Barstool Wastern (@BarstoolWMU) September 12, 2017