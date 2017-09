VIDEO: Marshawn Lynch divirtió a la afición de Raiders con curioso baile

Parece que el corredor Marshawn Lynch lo está pasando bien en su regreso a la NFL, y así lo demostró con un baile que encendió a las tribunas del Oakland Coliseum.

Al escuchar una canción en el estadio, Lynch comenzó a bailar de una manera muy particular, lo que hizo que se llevara la aclamación del público seguidor de los Malosos.

Los Raiders vencieron 45-20 a los Jets de Nueva York en la semana 2 e la NFL. Mira el video:

Marshawn Lynch dancing on the sidelines is the greatest thing ever. pic.twitter.com/wIoUXjW9Sp

— Dylan (@DylansFreshTake) September 17, 2017