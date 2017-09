VIDEO: Se burlan de Jay Cutler por pésima ejecución de un 'Ave María'

El mariscal de campo de los Delfines de Miami, Jay Cutler, está siendo objetos de múltiples burlas en redes sociales por la manera en que ejecutó un “Ave María” en el encuentro ante los Cargadores de Los Ángeles.

Con el marcador en contra 3-10 segundos antes de llegar al medio tiempo, el quarterback trató de empatar los cartones con un pase largo, pero este le salió muy descontrolado y terminó fuera del terreno de juego.

Pese a ese “oso”, Jay tuvo un buen partido al completar el 72% de sus pases, incluyendo una anotación. Los Delfines se impusieron 19-17 a Chargers.

Mira el video:

If you need a hail mary, DO NOT CALL JAY CUTLER pic.twitter.com/oBG66axT09

— Bookie Insider US 🏈 (@BookieInsiderUS) September 17, 2017