Declaraciones fuertes por parte del coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra

El entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra fue tajante y serio. En su estancia en México, Bill Bellichick dejó entrever su falta de educación hacia un lugar donde lo invitan a presentarse, por lo que sus declaraciones comenzaron a dar de qué hablar, después de su regreso a los Estados Unidos y estar en casa.

Al principio habló sobre su equipo y de algunas dificultades que tuvieron que pasar para venir a territorio azteca, y tener el partido contra su similar de los Raiders de Oakland. 'Los jugadores hicieron un gran trabajo en enfrentar todos los desafíos con los que tuvimos que lidiar', comenzó y agregó palabras que no fueron tomadas bien por muchos aficionados. 'Creo que somos afortunados de que no hubo erupciones volcánicas, terremotos o cualquier otra cosa mientras estuvimos ahí'.

Después, alzó un poco el tono por lo ocurrió el pasado martes 19 de septiembre. 'Me refiero a que tienes a dos franquicias de la NFL en un área que no sé que tan estables eran las placas geológicas que estaban de bajo de nosotros, pero no pasó nada, así que fue bueno'.

