Rob Gronkowski es suspendido por indisciplina

Los New England Patriots son el equipo con mejor racha de la NFL con ocho victorias consecutivas, pero su próximo partido deberán encararlo sin uno de sus jugadores estelares: Rob Gronkowski.

El ala cerrada fue suspendido por la liga un juego sin derecho a paga debido a sus ‘múltiples infracciones relacionadas a rudeza innecesaria y actitud antideportiva’ el domingo, cuando los Pats se impusieron en casa de los Buffalo Bills.

La jugada que le vale esta medida disciplinaria ocurrió cuando el '87' de los Pats golpeó con el hombro la nuca de un defensivo que estaba de espaldas sobre el césped, provocándole una conmoción.

Esta sanción puede ser apelada en un plazo de tres días, pero en caso de no proceder, Gronk se perdería el Monday Night Football de la Semana 14 cuando los vigentes campeones de la NFL visiten a uno de sus rivales divisionales, Miami Dolphins.

