VIDEO: Tom Brady 'estalló' contra su coordinador ofensivo en juego ante Bills

Tom Brady es considerado uno de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL, y es que cada partido lo vive con una intensidad sin igual.

Prueba de ello fue en el juego de este domingo entre Patriotas y Bills. Apenas empezando el partido Brady estalló contra su coordinador ofensivo Josh McDaniels luego de fallar una jugada de tercera y once por avanzar.

No sabemos lo que le dijo exactamente pero el video muestra a un mariscal de campo bastante enfadado.

Tom Brady and Josh McDaniels are … sorting things out. pic.twitter.com/T96qJRSwsk

Al final del partido, Brady dijo que ese tipo de situaciones son cosas que pasan en su deporte.

Brady on sideline argument with Josh McDaniels "It's just football, we've been around each other a lot. I love Josh." #Patriots pic.twitter.com/nrSQGdoETe

— Chad Amaral (@chad_amaral) December 3, 2017